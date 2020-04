Coronavirus, donazione di 2000 euro per l'ospedale di Cremona

CASTELVERDE (13 aprile 2020) - Il Tempio Sh Durgiana Mandir dona 2.000 euro all'Ospedale di Cremona; la donazione è stata consegnata al sindaco di Castelverde Graziella Locci. "Vogliamo aiutare i bisognosi con pasti caldi/freddi per 1.000 persone al giorno per l'emergenza del Covid-19". Le donazioni sono parte di tutta la comunità induista-indiana della provincia di Cremona. Il sindaco Graziella Locci ringrazia per questo ennesimo gesto di vicinanza da parte della comunità induista che si affianca a quelli che nelle scorse settimane si sono manifestati da parte di associazioni e cittadini.

