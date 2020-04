Coronavirus, in provincia di Cremona i contagi tornano a scendere (+63)

CREMONA (12 aprile 2020) - Sono tornati a scendere, nel giorno di Pasqua, i contagi in provincia di Cremona. Tra ieri e oggi sono stati registrati 63 casi di positività al Covid-19: 33 meno di ieri, 10 meno di venerdì e 4 meno di giovedì. In totale, i contagiati nell'intero territorio sono 4.721.

Buone notizie anche ampliando l'analisi al territorio regionale. In Lombardia i decessi tra ieri e oggi si sono fermati a 110. I nuovi contagi sono aumentati di 1.460. Sul fronte ricoveri: 2 persone in più sono in terapia intensiva, mentre 57 in meno sono entrate in ospedale.

La situazione in Lombardia (ieri/oggi)

Contagi 57592/59052 + 1460

Ricoveri non TI 12026/11969 - 57

Ricoveri TI 1174/1176 +2

Decessi 10511/10621 + 110

I casi per provincia (ieri/oggi)

BG 10258/10309 +51

BS 10599 /10868 + 269

CO 1825/1924 +99

CR 4658/4721 + 63

LC 1860/1881+ 21

LO 2472/2543 + 71

MB 3575/3639 +64

MI 13268/13680+ 412

MN 2411/2486+ 75

PV 3049/3133 +84

SO 684/720+ 36

VA 1633/1663 + 30

e 1485 in fase di verifica

Tamponi effettuati oggi: 9530