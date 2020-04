Coronavirus, Castelleone: irruzione a sorpresa, gli auguri agli anziani della Brunenghi

CASTELLEONE (12 aprile 2020) - Irruzione a sorpresa dei ragazzi de Il Borgo nel cortile della Fondazione Brunenghi. Nel pomeriggio di Pasqua, si sono presentati con tanto di striscione per porgere gli auguri agli anziani che risiedono nella struttura: anziani che da quasi due mesi non possono ricevere visite. Un gesto di cuore, un toccasana contro la solitudine, un modo per far sentire ai nonni l'affetto e la vicinanza della comunità castelleonese.