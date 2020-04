Coronavirus, addio a Chiappani: morto in ospedale in Germania

ACQUANEGRA (12 aprile 2020) - Il 'mostro' si è portato via anche lui, Tiziano Chiappani, funzionario del Comune di Acquanegra e direttore generale della casa di riposo di Fengo. Chiappani, classe 1961, è morto nella serata di sabato nel nosocomio di Colonia in Germania, dove, dopo essere stato contagiato, dall'ospedale di Cremona era stato trasferito alcune settimane fa per l'aggravarsi della sua situazione di salute. Come un leone ha lottato contro il Covid-19 e qualche giorno fa si era aperto qualche spiraglio sulla possibilità che potesse farcela, ma sabato la situazione purtroppo è precipitata e la sua forte fibra non ce l' ha fatta a vincere la battaglia contro il virus. Chiappani abitava a Costa S. Abramo e ricopriva anche l'incarico di amministratore delegato della società Aspm di Soresina, specializzata nella raccolta e smaltimento dei rifiuti in tanti comuni del territorio. Grazie alla sua esperienza, maturata in tanti anni di servizio nella pubblica amministrazione e alla conoscenza della normativa in materia di finanza pubblica garantiva la sua collaborazione qualificata anche ad altri comuni del circondario. Chiappani collaborava come consulente per l'Azienda sociale cremonese. Lascia nel dolore la figlia Carlotta, che lo aveva da poco fatto diventare nonno, Cinzia, l'adorata nipotina Maria Sofia, Fabio e Filippo oltre a una schiera innumerevole di amici che non vogliono rassegnarsi all'idea di averlo perso.