La Libera mobilitata al fianco degli agricoltori, ecco il nuovo direttore

CREMONA (11 aprile 2020) - Molto conosciuto a Cremona per aver guidato - da direttore generale - l’allora Azienda sanitaria locale dal 2003 al 2007, dal 1° marzo scorso il veterinario-manager Andrea Belloli è il nuovo direttore della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi. «Un impegno nato dal lungo e consolidato rapporto con il presidente Riccardo Crotti, che conosco da una vita ed ho avuto come dipendente ai tempi della direzione generale all’Asl», spiega. «Quando è diventato presidente della Libera ha pensato a me per questo incarico. Alla fine ho accettato. Sono capitato in un periodo di particolare difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus, ma sia io che la mia famiglia siamo molto legati a questo mondo, a partire - ovviamente - dalla veterinaria...».

Molte e importanti le sfide che Belloli trova in questa nuova avventura professionale. «Viviamo anni cruciali, nei quali il tema della disponibilità di cibo diverrà sempre più rilevante in ambito internazionale. Dunque è fondamentale tutelare e sostenere la capacità produttiva della quale disponiamo: penso all’Europa, ma soprattutto all’Italia ed alla provincia di Cremona, dove il settore primario costituisce oggettivamente un’eccellenza a livello nazionale: qui ci sono aziende di vertice, la cui presenza costituisce uno stimolo importante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO