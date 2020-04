Coronavirus, nella Bassa Piacentina la cura è casa per casa

CASTELVETRO (12 aprile 2020) - Una situazione altalenante e numeri ancora preoccupanti ma ieri nel Piacentino, dove la mortalità in queste settimane è aumentata del 272% rispetto agli ultimi cinque anni, è stato registrato il primo vero rallentamento del virus: solo 14 nuovi positivi (venerdì erano stati 29) e sei decessi (l’altro ieri erano stati 14). I contagiati salgono dunque a 3.063 mentre i morti dall’inizio della pandemia a 699. Per quanto riguarda il territorio della Bassa il paese con il più alto numero di contagiati è Monticelli d’Ongina (56), segue Caorso (48), poi Castelvetro (38), Cortemaggiore (28), Villanova (8) e San Pietro in Cerro (6). I sindaci hanno avviato uno studio sulla mortalità, volto a verificare le discrepanze esistenti fra i numeri ufficiali dell’Ausl e l’aumento effettivo dei decessi, che risulta superiore alla media in tutti i paesi: a Castelvetro in marzo 29 morti (nel 2019 solo tre), a Monticelli 19 morti (nel 2019 erano stati quattro), anche a Caorso 19 (nel 2019 erano stati sei), a Villanova 5 (nel 2019 erano stati due).

Nel frattempo negli ultimi due giorni sono tornate a farsi sentire le sirene della ambulanze, soprattutto a Monticelli e Caorso. E ad esse si sono aggiunti i numerosi interventi della task force di dottori che su segnalazione dei medici di base stanno visitando pazienti Covid o sospetti Covid che possono essere curati al domicilio: nelle ultime ore nella Bassa sono intervenuti Giuliana Rapacioli e Mirko Zardi in abitazioni di Caorso, Monticelli, Castelvetro e Villanova. Dopo avere effettuato ecografie e visitato pazienti e familiari, una volta riscontrati i segni evidenti delle polmoniti interstiziali, i medici hanno lasciato saturimetri, ossigeno all’occorrenza e antivirali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO