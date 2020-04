Coronavirus, Corte de' Frati: morto l'ex sindaco Feraboli

CORTE DE' FRATI (12 aprile 2020) - Un'altra vittima da contagio per Coronavirus, il paese piange la scomparsa dell'89enne Italo Feraboli, ex sindaco di Corte de' Frati dal 1975 al 1990 come esponente del Partito Socialista Italiano. Feraboli, appassionato di politica e grande tifoso dell'Inter, ha lasciato il segno in paese dove lavorava come fabbro. E in questo momento di dolore la comunità sta esprimendo cordoglio alla moglie Vanna e alle figlie Silvia e Antonella. L'89enne ha avuto un incidente domestico e a causa della caduta è stato portato al pronto soccorso. Successivamente è risultato positivo al Covid-19 e dopo una settimana di ricovero all'ospedale di Cremona è spirato. Ad oggi si trova ricoverata la moglie, anch'essa risultata positiva al tampone.

