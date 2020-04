Coronavirus, 96 nuovi contagi in provincia di Cremona

CREMONA (11 aprile 2020) - L'andamento costante e non ancora stabilmente in calo del numero dei contagi è un richiamo alla responsabilità e a non allentare le precauzioni. Nelle ultime 24 ore, in provincia di Cremona, ci sono stati altri 96 casi positivi che hanno raggiunto un totale di 4.658. Un lieve aumento rispetto agli ultimi giorni - ieri erano stati 73 e giovedì 67 . ma per l'ottavo giorno consecutivo l'incremento non supera quota 100.

In Regione Lombardia il trend è migliore rispetto a quella della scorsa settimana, ma anche qui occorre mantenere alta la guardia e trascorrere le prossime festività in casa come ha ricordato l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Tra ieri oggi infatti, sono morte altre 273 persone e sono risultati positivi 1.544 cittadini (processati 9.977 tamponi). Meglio i dati sui ricoveri. Aumentano sì di 149 gli accessi all'ospedale, ma calano di 28 quelli alle terapie intensive. Segno che le persone si presentano presso i nosocomi con sintomi mento gravi. I dimessi, infine, tra ieri e oggi, sono stati 1.1150.

La situazione in Lombardia (ieri/oggi)

Contagi 56048/57592+ 1544

Ricoveri non TI 11877/12026 +149

Ricoveri TI 1202/1174 - 28

Decessi 10238/10511 + 273

I casi per provincia (ieri/oggi)

BG 10151/10258 +107

BS 10369/10599 +230

CO 11686/1825 +139

CR 4562/4658 +96

LC 1838/ 1860+ 22

LO 2419/2472 +53

MB 3424/ 3575+ 151

MI 12748/13268 + 520 Mi città +262

MN 2355/ 2411+ 56

PV 2963/ 3049 + 86

SO 661/ 684+ 23

VA 1589/1633 +44

e 1300 in fase di verifica.

Tamponi effettuati oggi: 9977