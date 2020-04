Dal Manin a Palazzo Vecchio per amore dell’arte

SESTO (12 aprile 2020) - Dal Manin a Palazzo Vecchio. Quando la cultura arriva anche attraverso il computer è sempre un piacere. Se poi a fare questo regalo inaspettato, in questi tempi di emergenza sanitaria, è una compaesana che racconta Firenze, autentico scrigno di bellezze e tesori, la novità riempie anche di orgoglio e soddisfazione. Lei è Benedetta Pilla, sestese doc, che attraverso le clip pubblicate su Facebook e Instagram, entra nelle case degli italiani.

Classe 1984, dopo il diploma di francese, inglese e tedesco conseguito nel 2003 al liceo linguistico cittadino, ha cominciato il suo percorso universitario alla facoltà di lettere e filosofia della Statale di Milano, dove si è laureata nel 2010 in storia e critica dell’arte: la passione di sempre. Nella sua tesi ha presentato una ricerca accurata sulla chiesa di San Bernardino a Crema, raccontando la figura del santo legata in modo particolare alle vicende storiche della città. Lavoro definito dai docenti che l’hanno seguita «molto accurato, con un’esposizione piana e di notevole maturità».

Poi grazie alla scuola di specializzazione in beni storico artistici frequentata a Siena e al suo talento, è arrivato anche l’ambìto impiego nella patria di Dante, come guida turistica ai musei civici della città, da Palazzo Vecchio a quello del Novecento, dal complesso di Santa Maria Novella alla Cappella Brancacci e via via tutti gli altri. Benedetta si è trasferita nel capoluogo toscano, ma alle feste comandate e alla prima occasione torna nella sua amata Sesto. «Ora abbiamo ideato l’iniziativa online denominata Museo chiama casa, condivisa anche da tanti altri musei italiani, grazie alla quale pubblichiamo dei video lampo sui social per promuovere appunto le gallerie con questi contenuti che sono volutamente brevi e adatti a tutti: adulti, bambini e famiglie».

