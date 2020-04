Coronavirus, il Prefetto alle forze dell'ordine: 'Anche grazie al vostro impegno potremo ritornare alla normalità'

CREMONA (11 aprile 2020) - Weekend di festività pasquali in casa a causa dell’emergenza ancora in atto e controlli su tutto il territorio da parte delle forze dell'ordine impegnate, come sempre in questo periodo, a garantire la tutela della salute collettiva sanzionando chi viola le misure anti-contagio.

Come anticipato all’esito dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, ha intrapreso stamattina un suo personale giro, che proseguirà anche nei prossimi giorni, e che lo vedrà recarsi direttamente in visita alle pattuglie e quindi agli uomini e alle donne impegnate 24 ore su 24 su tutto il territorio della provincia per garantire il rispetto dei divieti imposti dall’attuale situazione di emergenza, soprattutto per dissuadere quanti possano, con le loro azioni dettate dalla tentazione dell'aria primaverile e di festa di questi giorni, vanificare gli sforzi fatti da tutti con grande sacrificio fino ad oggi.

Il Prefetto ha voluto così ringraziare personalmente gli operatori delle forze dell'ordine che da settimane ormai presidiano senza sosta il territorio per aiutare ad abbattere la curva dei contagi. A loro va tutta la riconoscenza delle Istituzioni, specie in questi giorni che normalmente dovrebbero essere dedicati esclusivamente alla famiglia e alla buona tavola.

Un’occasione importante per testimoniare la vicinanza da parte dei Prefetto nei confronti di chi è in prima linea, e per augurare una serena Pasqua a tutti coloro che, appartenenti alle forze dell'ordine, per primi, senza la minima esitazione, mettono a rischio la propria salute per la buona riuscita delle azioni intraprese nella lotta alla diffusione del contagio.

C’è ancora tanto da fare, ma anche grazie al loro impegno potremo ritornare alla normalità che amiamo più presto.