Coronvirus, mille euro per Arco Onlus dai Comuni di Bonemerse e Malagnino

BONEMERSE E MALAGNINO (11 aprile 2020) - I Comuni di Bonemerse e di Malagnino, ovvero dell’Unione dei Comuni Centuriati, hanno donato mille euro ad Arco Onlus, associazione che sta sostenendo l’Ospedale di Cremona, la Fondazione Sospiro e altre strutture sanitarie nell’acquisto di attrezzature e materiali per fronteggiare l’emergenza Covid19. I sindaci Luca Ferrarini e Donato Losito, rispettivamente di Bonemerse e di Malagnino, in una breve nota spiegano che l’amministrazione dell’Unione dei Comuni Centuriati ha scelto di destinare questa somma, anche se in un momento di ovvia incertezza per i bilanci dell’Unione, con l’obiettivo di dare un piccolo, ma concreto, aiuto a chi quotidianamente è in primissima linea nella lotta contro il Coronavirus e per curare le tante persone ricoverate presso le strutture sanitarie cremonesi. Arco saprà ben destinare i mille euro offerti dai due piccoli comuni.

L’Unione dei Comuni Centuriati si è anche immediatamente attivata per utilizzare il fondo di solidarietà alimentare, infatti è stato diffuso un avviso per avvertire i cittadini, che hanno visto peggiorare le proprie condizioni socio economiche in seguito all’epidemia, della possibilità di richiedere i buoni spesa. Una volta inoltrata la domanda, sarà l’ufficio Servizi Sociali a valutarla e a comunicare il responso agli interessati. Per informazioni, ecco il contatto telefonico di riferimento: 3667765061. Con i buoni spesa ci si potrà recare presso i negozi di Bonemerse e di Malagnino per acquistare beni di prima necessità.