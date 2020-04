Coronavirus, lettere e disegni di pronta guarigione

MONTICELLI (11 aprile 2020) - Tante lettere e disegni hanno allegramente invaso la scrivania del sindaco Gimmi Distante: sono gli auguri di pronta guarigione ai 55 concittadini malati, scritti e raffigurati dai ragazzini delle prime e seconde medie del paese. Al sindaco hanno chiesto di fare da tramite, consegnando gli elaborati ai monticellesi. Distante risponde con una bella lettera:

«Cari ragazzi,

la vita ancora per alcune settimane, vi chiederà dei sacrifici. Non siete più padroni del vostro territorio di esplorazione. State vivendo in uno spazio limitato, confinato. Non solo perché ve lo chiede la legge, ma perché ve lo chiede la stessa vita. Quella vita che ora dovete proteggere. Non solo la vostra. Non siete a rischio voi. Uno strano incantesimo del Covid-19 rende voi ragazzi apparentemente poco esposti al contagio che sta piegando il mondo. Ma molte altre persone invece stanno soffrendo. I vostri nonni, e anche noi, i vostri genitori. E poi le persone vulnerabili, i più deboli. Per loro oggi, tutto diventa una minaccia. Bene, è a loro che in questo momento dovete pensare, prima di tutto. E’ di loro che vi dovete occupare. E preoccupare. E lo state facendo, per questo vi ringrazio. Le letterine che mi avete mandato per i nostri concittadini ricoverati e ammalati sono commoventi. Purtroppo non è molto agevole poterle recapitare… ma, cosa dite? Ci organizziamo diversamente? Sono talmente belle che meriterebbero un’esposizione, come in una galleria d’arte. Così le potranno vedere tutti! La Pasqua è un momento speciale, voi l’avete resa ancora più bella». Il sindaco Gimmi Distante



“Mio padre continua a lavorare nella speranza che la situazione torni al più presto come prima. Mi raccomando, rimanete sempre col sorriso” scrive Sofia. “In questo periodo io ho la possibilità di vivere una vita quasi normale…anche se voi siete isolati noi tutti speriamo nella vostra guarigione” scrive Silvia. “Ricorda! Fai attenzione e prenditi cura di te in questo momento e guarisci presto” commenta Chiara. “Oltre quelle mura in cui siete costretti a stare ci sono persone che vi pensano e vi sostengono” dice Giovanna. Incoraggiamenti e abbracci a chi ancora sta lottando.

