Biglietto sospeso, i musei di Cremona aderiscono all'iniziativa

CREMONA (11 aprile 2020) -I musei di Cremona aderiscono all'iniziativa Biglietto sospeso. Insieme riapriremo promossa da CulturaItaliae e da meetCULTURA. Biglietto sospeso vuole supportare il mondo della cultura, riportando virtualmente il pubblico nei musei, nei teatri e, in generale, nei luoghi in cui si fa cultura. Si tratta di una donazione a supporto delle istituzioni aderenti, che potranno riconoscere un benefit a chi acquisterà uno o più biglietti sospesi.

Per i Musei Civici, è previsto il biglietto sospeso cumulativo per l'ingresso alla Pinacoteca e al Museo Archeologico (8 Euro) che, alla riapertura, potrà essere tramutato in un biglietto gratuito con visita guidata.

Per il Museo del Violino è previsto il biglietto sospeso a 12 Euro che, alla riapertura, sarà valido come ingresso al Museo comprensivo di visita guidata specialistica.

I più generosi riceveranno in omaggio, in base al numero dei biglietti acquistati contemporaneamente (due, sei, otto), pubblicazioni prestigiose edite dai musei.

“Si tratta di un’iniziativa per sostenere i musei cremonesi che in questi mesi di chiusura si trovano a dover lavorare con nuovi linguaggi. Acquistando il biglietto sarà possibile ottenere, non appena vi sarà la riapertura, una visita guidata specialistica alle collezioni permanenti. E’ un’opportunità offerta a tutti i cittadini per sostenere, in questo periodo difficile, le nostre istituzioni culturali e far in modo che possano ripartire non appena l’emergenza sarà finita. Queste istituzioni sono un patrimonio di tutti: sosteniamole e facciamo di esse un luogo importante per continuare a costruire la nostra comunità”, spiega l'Assessore ai Sistemi Culturali Luca Burgazzi.

Per aderire, basta collegarsi al sito http://www.meetcultura.it/biglietto-sospeso/ , scegliere il museo a cui donare e seguire le istruzioni.