Castelvetro, assessori e consiglieri comunali all'opera per confezionare mascherine

CASTELVETRO (11 aprile 2020) - Stamattina assessori e consiglieri comunali si sono messi all'opera per confezionare le mascherine messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna per la cittadinanza. “Un ringraziamento alla ditta Stagnati di Castelvetro che ci ha messo a disposizione i sacchetti e gli ambienti sanificati per le operazioni di imbustamento - dice il sindaco Luca Quintavalla -. Nei prossimi giorni le mascherine saranno distribuite dai volontari casa per casa, verranno messe nelle cassette della posta. Grazie a tutti quelli che ci stanno dando una mano. Ricordo a tutti di stare in casa e buon sabato santo”.

