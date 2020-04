Vince un uovo di Pasqua da 20 chili e lo dona ai Samaritani

CREMONA (11 aprile 2020) - Deborah Raiteri, che lavora al Rossetto, ha vinto la lotteria interna del supermercato: in palio un mega uovo di cioccolato da 20 chili. Deborah ha quindi contattato la Protezione Civile di Stagno Lombardo e ha portato l'uovo in ospedale a nome di tutti i dipendenti del supermercato per donarlo ai Samaritani.

