Pizzighettone piange la scomparsa del noto pittore Angelo Recenti

PIZZIGHETTONE (11 aprile 2020) - La città murata piange la scomparsa del noto pittore Angelo Recenti, di 79 anni. Nativo di Fontanella (Bergamo), della scuola del soncinese Enea Ferrari, per oltre 40 anni ha avuto il suo studio a Pizzighettone, che per lui è rimasto punto di riferimento. I suoi quadri, ancora molto quotati, gli sono anche valsi prestigiosi riconoscimenti a livello europeo. Ebbe la sua massima notorietà quando nel 1981 allestì una esposizione personale al Museo della scienza e tecnica di Milano, con le opere dell’Africa di Recenti realizzate dopo un lungo viaggio nel continente. Famose anche le sue Marine realizzate nel golfo di San Remo o alle Cinque Terre, ed ancora i paesaggi padani. A Pizzighettone era ospite d’onore nelle varie edizioni dei concorsi di Lady d'Italia Europa e mondo. Molto stimato e conosciuto, ha esposto in tutte le gallerie delle principali città europee. Di lui hanno parlato i principali critici d’arte del ‘900. Da tempo si era ritirato a Fontanella, ma non mancava di tornare nel borgo tre o quattro volte all’anno. Lascia la moglie Amelia e quattro figli con molti nipotini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO