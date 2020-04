Cade dalla scala, morto un 75enne

CORTE DE' CORTESI (11 aprile 2020) - Perde l’equilibrio e cade dalla scala, i soccorsi con l’eliambulanza sono immediati ma finisce in tragedia: comunità in lutto per il 75enne Vincenzo Tonarelli, noto e stimato muratore ora in pensione conosciuto in tutto il territorio. L’episodio si è verificato nella serata di ieri ed a lanciare l’allarme sembra sia stato un vicino che nel rincasare ha visto Tonarelli disteso a terra. Tempestiva la chiamata ai soccorsi, in breve tempo in paese è arrivata l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale di Brescia ma Vincenzo non ce l’ha fatta. In questo momento di dolore il paese sta esprimendo cordoglio ai figli Fabio, Daniele e Roberto. E considerato il periodo di ristrettezze dovute al Coronavirus il funerale verrà celebrato in forma privata.

«Un grande dispiacere – commenta il sindaco di Corte de’ Cortesi con Cignone Luigi Rottoli –, una tragedia che ha scosso il paese in un momento già molto difficile per tutti. In serata sono stato informato della sua scomparsa da un’impiegata del Comune. Il dolore è forte per tutti coloro che lo hanno conosciuto e come comunità non possiamo che mostrare vicinanza alla famiglia seppur a distanza. Parliamo di una persona buona, disponibile, sempre allegra e di un gran lavoratore. Quando lo incrociavi non si limitava al semplice ciao ma aveva sempre parole per tutti. Aveva un cuore grande e in tutto ciò che faceva metteva passione. Sempre prodigo di consigli e disponibile quando serviva un aiuto».

