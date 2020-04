Coronavirus, operazione mascherine: consegnate ai nonni soli

CREMONA (11 aprile 2020) - In una mano una lista di nomi e indirizzi, nell’altra una borsina di plastica sul cui fondo sono depositate le mascherine chirurgiche, imbustate una ad una. Così, ieri mattina, i volontari del progetto #Cremonaiuta si sono messi in marcia attraverso i quartieri della città per consegnare i dispositivi di protezione individuale ai cittadini con più di 65 anni che vivono soli. La maxi operazione, voluta dalla Regione Lombardia e governata dall’amministrazione comunale, è coordinata sul campo dai vigili di quartiere, che dispensano indicazioni e guidano le mani dei volontari. La squadra all’opera è incaricata di suonare complessivamente 5.773 campanelli: tanti sono gli anziani della città che, entro i prossimi giorni riceveranno una mascherina a testa.

«Per il momento le consegne stanno procedendo con regolarità – fa sapere il comandante della Polizia locale, Pierluigi Sforza –. Nell’attività di distribuzione sono impegnati tutti i vigili di quartiere, ovvero una decina, e una quarantina volontari, sia membri di associazioni già attive sul territorio che liberi cittadini che hanno scelto di chiamarsi in gioco per offrire il loro supporto durante questa drammatica emergenza epidemiologica».

