Il Coronavirus si prende mamma e figlia, Quintano paese sconvolto

QUINTANO (11 aprile 2020) - C’erano tutti i residenti di via IV Novembre, ieri mattina, a salutare il passaggio del feretro di Lorena Fusi diretto al cimitero per la benedizione e la sepoltura. Chi ha potuto si è affacciato alla finestra, al balcone oppure è uscito nel giardino di casa propria, alcuni lanciando anche un fiore. Anche così, al tempo della pandemia, si rende omaggio a chi non ce l’ha fatta. Lorena aveva 55 anni (avrebbe compiuto i 56 a metà luglio) ed è morta mercoledì all’ospedale di Crema, ad un giorno di distanza dalla sua mamma, Angiolina Sottilini, classe 1933, nativa di Atessa, in provincia di Chieti, anche lei come la figlia vittima del Covid-19 che ha colpito anche l’altra sua figlia, Enrica, classe 1962, ora monitorata all’ospedale di Crema. Un dramma famigliare - uno dei tanti che il virus arrivato dalla Cina ha causato nella nostra provincia e non solo - che ha scosso l’intera comunità quintanese. Tutti in paese conoscevano Lorena e sua mamma, così come tutti conoscono Enrica.

