Venerdì Santo, i riti in streaming

MALAGNINO/CREMONA (10 aprile 2020) - I riti del Venerdì Santo. In occasione della Settimana Santa, e viste le restrizioni per contenere la diffusione del Coronavirus, La Provincia di Cremona e Cremona, in collaborazione con Zero Delay, trasmette in diretta streaming dalla parrocchia di San Michele a Malagnino. Don Antonio Loda Ghida celebra la Passione del Signore.

Prossimo appuntamento: Domenica di Pasqua ore 10.

