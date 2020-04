Coronavirus, Caorso: partita la distribuzione delle mascherine

CAORSO (10 aprile 2020) - Finito l’imbustamento delle mascherine fornite dalla Regione Emilia Romagna e già iniziata la distribuzione partendo dalle frazioni. All’opera i volontari del gruppo di protezione civile guidato da Giancarlo Vigevani, che stanno portando le buste casa per casa (due mascherine a famiglia). “Per quanto riguarda gli anziani in servizio di assistenza domiciliare e negli alloggi di via Molinazzo - spiega il sindaco Roberta Battaglia - la distribuzione sarà fatta tramite assistenza domiciliare. Se sabato qualcuno sarà rimasto senza, e potrebbe succedere, visto il numero di famiglie, potrà contattare telefonicamente la protezione civile e provvederemo, ma dovrà attestarlo al momento dell'eventuale consegna, in forma scritta, per evitare doppie forniture”. Continua intanto la valutazione delle situazioni di necessità e la distribuzione dei bonus spesa agli aventi diritto in questi giorni: ne sono già stati erogati 50, le altre pratiche verranno evase nei prossimi giorni. A Caorso, intanto, i cittadini positivi al tampone sono saliti a 48. Sul fronte controlli, giovedì la polizia dell’Unione guidata da Massimo Misseri ha multato alcuni ciclisti che erano in giro senza valide motivazioni.

