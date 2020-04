Lavori stradali in via Bergamo dalla prossima settimana

CREMONA (10 aprile 2020) - Dal 14 aprile al 29 maggio, LD Reti sarà impegnata, in accordo con il Comune di Cremona, nei lavori stradali per la sostituzione delle condotte del gas in via Bergamo, nel tratto di strada dal civico 2 a via Crema.

Gli interventi comporteranno:

1) il restringimento della sede stradale nel tratto di via Bergamo dal civico 4 a via Crema, garantendo nella carreggiata la totale libera per la corsia con direzione periferia.

2) Il divieto di transito, nel tratto di via Bergamo, tra via Crema e Piazza Risorgimento con contestuale deviazione del traffico in via Crema/Ghinaglia per il traffico proveniente dalla periferia, lato via Castelleone.

Tutte le modifiche alla viabilità saranno evidenziate con apposita segnaletica.

LD Reti e l’Amministrazione Comunale si scusano per i disagi che potrebbero verificarsi durante il cantiere, ma indispensabile per l'efficienza della rete e garantire un servizio migliore agli utenti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

LD RETI Srl

via Postumia, 102 - Cremona - tel. 0372 41857- e-mail: segreteria@ldreti.it

SPAZIOCOMUNE – Comune di Cremona

p.zza Stradivari, 7 - Cremona - tel. 0372 407291 - spaziocomune@comune.cremona.it; www.comune.cremona.it

