Raid sacrilego, la svolta: scatta la denuncia a quattro minorenni

SORESINA (10 aprile 2020) - Quattro mesi d’indagine: silente, paziente e meticolosa. Poi la svolta, gli interrogatori e le denunce: gli autori del raid sacrilego con tanto di bestemmia nella chiesa di San Siro la notte di Capodanno, sono stati identificati. Si tratta di quattro minorenni: alcuni sono figli di italiani, residenti da sempre a Soresina; altri hanno come genitori immigrati di origine nordafricana. Non tutti risiedono in città: un paio provengono da paesi limitrofi. Davanti al tribunale dei minori di Brescia, dovranno rispondere di turbamento di funzione religiosa. Reato perseguibile d’ufficio, tant’è che non si è nemmeno reso necessaria la denuncia da parte della parrocchia o dei fedeli presenti alla cerimonia. La polizia locale, che ha coordinato sin dall’inizio le indagini, ha potuto procedere d’ufficio.

