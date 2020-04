Uniti per la Provincia di Cremona: altre 45 donazioni

CREMONA (9 aprile 2020) - Quasi 50 mila euro (per la precisione 48.885) vanno ad alimentare il monte donazioni di Uniti per la Provincia di Cremona che ha raggiunto quota 3.706.77,19 euro. La cifra è frutto di 45 nuove donazioni. Una somma importante, ma gli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore, i soccorritori e le strutture socio-sanitarie del territorio hanno ancora bisogno di aiuto in questa battaglia contro il Coronavirus. Un nemico infido che si sconfigge soltanto con il contributo di tutti.

Il territorio sta rispondendo all'appello e l'obiettivo dichiarato, adesso, è quello dei 4 milioni. Vicino sì, ma a condizione che le donazioni ritrovino lo slancio dei primi giorni.

Per partecipare alla raccolta fondi promossa da Fondazione Arvedi-Buschini, Libera Associazioni Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Apindustria, Confartigianato Cremona, Confartigianato Imprese Crema, Libera Artigiani Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative si possono utilizzare

IBAN: IT13Z0845411404000000231085



PayPal (il beneficiario da indicare è Uniti per la provincia di Cremona Onlus)



Satispay

Per chi desiderasse avere informazioni sulle donazioni può inviare una mail a uniticr@gmail.com