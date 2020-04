Coronavirus, in provincia di Cremona rallentano contagi (67) e decessi (9)

CREMONA (9 aprile 2020) - Tornano a scendere, dopo la salita di ieri, i casi di positività da Coronavirus in provincia di Cremona. Sono 67 in più rispetto a mercoledì e hanno raggiunto un totale di 4.489. Ed è più contenuto anche il numero delle vittime che nel nostro territorio sono state 9 tra ieri ed oggi (748 dall'inizio della pandemia).

In Lombardia, intanto, i deceduti a causa del Covid-19 hanno superato i 10 mila (300 nelle ultime 24 ore). Ed è questo il dato che fa più male. Gli altri numeri vanno invece nella direzione giusta, a partire dai dimessi che tra ieri oggi sono stati 1.032. A conferma che gli ospedali lombardi stanno lentamente tirando il fiato si registrano 21 accessi in meno in Terapia intensiva e un aumento di sole 77 unità per quanto riguarda i ricoveri.