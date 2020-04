Coronavirus, Caorso: sindaco e giunta al lavoro con la protezione civile per smistare le mascherine

CAORSO (9 aprile 2020) - Anche il sindaco Roberta Battaglia e la giunta al lavoro, insieme ai volontari del gruppo locale di protezione civile, per smistare e imbustare le mascherine appena consegnate dalla Regione Emilia Romagna. “Oltre a quelle, ci sono le mascherine donate da una ditta locale - spiega proprio il sindaco -. Saranno distribuite casa per casa, dai volontari della protezione civile: due mascherine per famiglia. Ringraziamo i volontari e la ditta BMS Podestà per i sacchetti donati”.