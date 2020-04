Coronavirus, Galimberti: 'Sono ancora positivo'

CREMONA (9 aprile 2020) - "Lunedì, dopo due settimane di isolamento in casa e sintomi come febbre, tosse e raffreddore, affievoliti e in buona parte scomparsi nella seconda parte del periodo, ho fatto il tampone. Sono risultato ancora positivo al coronavirus. Attualmente non sto male, anche se, soprattutto alla sera e al mattino, mi sento stanco. Ma il lavoro è continuato e continua sempre". Lo ha annunciato il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, su Facebook.

"La cosa che pesa di più - aggiunge il primo cittadino - è fare la Pasqua isolato in casa, senza poter stare con Anna e i ragazzi. So che purtroppo condivido questo dispiacere con tantissimi di voi. E altri si ritrovano a trascorrere queste feste con i propri cari all’ospedale oppure nel dolore per i cari che non ci sono più. Quanto dolore e quanta sofferenza. Ma anche quanta speranza riposta in questa Pasqua, speranza di resistere e di risorgere insieme".