Coronavirus, Castelvetro; Pro loco dona alla Caritas generi alimentari

CASTELVETRO PIACENTINO (9 aprile 2020) - Il consiglio direttivo della Pro Loco guidata da Barbara Rossi ha voluto contribuire alle tante iniziative di solidarietà in corso, donando generi alimentari (due carrelli pieni) alla Caritas Castelvetro e un contributo economico al gruppo di protezione civile del paese, impegnato da settimane nell’ambito dell’emergenza. La Caritas si sta invece occupando, in collaborazione col Comune, della distribuzione di alimenti ai bisognosi. Chi volesse contribuire può portare gli alimenti in canonica a Croce Santo Spirito oppure al sabato dalle 16 alle 18 alla sede Caritas a fianco della chiesa di San Giovanni Battista.

