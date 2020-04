Coronavirus, protezione civile: il lungo applauso davanti agli ospedali piacentini

PIACENZA (9 aprile 2020) - Anche davanti agli ospedali di Piacenza, Fiorenzuola e Castel San Giovanni alle 13.30 è andato in scena il flash mob organizzato dall’Agenzia di protezione civile regionale dell’Emilia Romagna per dire grazie a tutti coloro che sono impegnati quotidianamente per gestire e superare l’emergenza legata alla pandemia. Delegazioni dei gruppi di protezione civile della Bassa si sono schierate agli ingressi dei presidi sanitari ed è scattato un lungo applauso.