Coronavirus, Malagnino: Comune a supporto dei cittadini

MALAGNINO (9 aprile 2020) - L'Amministrazione Comunale di Malagnino in occasione dell'emergenza covid-19 ha messo in atto tutta una serie di interventi atti a supportare e tutelare i cittadini del paese, come l’organizzazione del servizio spesa e farmaci a domicilio da parte degli esercenti del paese e la costituzione di un gruppo di negozianti esterni che si sono impegnati a consegnare gratuitamente nel territorio comunale ogni tipo di generi alimentari Tra le altre iniziative sono state messe in essere, con il coordinamento dell’assistente sociale, anche un servizio di supporto psicologico e la realizzazione di un gruppo di lavoro per individuare i nuclei familiari più fragili per l’assegnazione dei buoni spesa. Inoltre, sono state consegnate, a cura di un gruppo di volontari, le 450 mascherine assegnate dalla Regione Lombardia a tutti i cittadini con età superiore ai 65 anni. Grande supporto, in questo periodo di grande difficoltà, viene garantito dalla locale Protezione Civile che sta svolgendo un lavoro importantissimo a favore della popolazione, garantendo peraltro, anche la sorveglianza del territorio. Tra gli interventi più importanti vi è stata anche una sanificazione degli ambienti di pubblica utilità, quali ambulatori medici, uffici comunali ed anche delle strade del territorio. E proprio nel momento del bisogno un'impresa del territorio, la famiglia Rossi titolare dell’omonima Cerealicola Rossi, importantissima realtà produttiva del paese, si è offerta di sovvenzionare interamente tali operazioni, dimostrando grande senso civico e di appartenenza al territorio, nonché solidarietà verso tutti i cittadini che stanno vivendo questa pandemia. A loro va il nostro più grande ringraziamento, che vogliamo rendere pubblico proprio per testimoniare quanto siano preziosi per la collettività questi gesti di grande generosità.

