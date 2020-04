Coronavirus, nasce Children for you: iniziativa e raccolta fondi a sostegno dei familiari degli operatori sanitari morti a causa Covid-19

CREMONA (8 aprile 2020) - Nasce Children for you, iniziativa e raccolta fondi a sostegno dei familiari degli operatori sanitari morti a causa del Coronavirus. A lanciarla è l’associazione cremonese Aicpe Onlus fondata e guidata dal dottor Marco Stabile. “Questa iniziativa coinvolge i nostri bambini e la loro innata, meravigliosa sensibilità e capacità creativa - viene spiegato -: l’obiettivo è creare una grande mostra virtuale delle loro opere d’arte (disegni, dipinti, sculture) che sarà possibile visitare online esprimendo gradimento semplicemente con un like. Alla fine della visita alla mostra virtuale, sarà possibile fare una donazione libera”. L’iniziativa si concluderà domenica 6 giugno e in quell’occasione verrà comunicata la somma raccolta per le famiglie di medici e infermieri eroi. Verrà inoltre decretato, sulla base dei like, il ‘vincitore’ tra i piccoli artisti. Per partecipare: https://children4you.com/