Coronavirus, mascherine: consegnata ai comuni tutta la prima fornitura in meno di 24 ore

CREMONA (8 aprile 2020) - "La Protezione Civile, che ringrazio per l'attività svolta dai nostri Funzionari e per l'assiduo impegno di tutti i Volontari, ha terminato sul territorio, in meno di 24 ore, la consegna delle mascherine e di tutto il materiale prelevato presso la Regione".Lo ha detto il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni. "Ho inoltre condiviso con Upl, ed i colleghi, una lettera di richiesta, firmata dal presidente Vittorio Poma, indirizzata al presidente della Lombardia Fontana ed agli Assessori regionali Foroni, Gallera e Caparini affinché giunga al territorio lombardo una seconda fornitura per coprire la rimanente parte della popolazione".

Ha concluso Signoroni: "Inoltre vi è un capitolo completamente scoperto da affrontare: i bilanci degli enti locali. Dopo le imprese, gli enti più vicini al territorio, Comuni e Province, dovranno ricevere dal Governo misure finanziarie che vadano incontro al deficit di entrate ed alla necessità di provvedimenti ad hoc, a partire da ora e per il prossimo triennio, sotto il profilo degli investimenti. Accanto a tali misure (regionali e nazionali) occorre attivare azioni per le aziende in termini di accesso al credito, salvaguardia occupazione, un piano strategico per la valorizzazione del made in Italy, interventi per la liquidità e sulla fiscalità e semplificazione burocratica".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO