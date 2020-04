Mancata precedenza, auto contro camion: nessun ferito

SOSPIRO (8 aprile 2020) - Incidente alle 12.10 nel comune di Sospiro. Il conducente di una Fiat Punto, durante la svolta a sinistra all'intersezione tra via Mazzini e la Provinciale 33, nella zona di San Salvatore, non a lasciato la precedenza ad un autocarro che viaggiava da in direzione di Cremona. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite, nonostante la vettura abbia riportato gravi danni. Sul posto la polizia locale di Sospiro e anche un'unità della polizia locale di Cremona che ha supportato i colleghi nei rilievi e nel garantire la viabilità.