Coronavirus, Monticelli: idee, creazioni e giochi casalinghi per i bimbi

MONTICELLI (8 aprile 2020) - Idee e spunti originali per giochi e creazioni casalinghe per e con i bambini. Questa la nuova iniziativa del Comune di Monticelli, che tramite l’assessore Cassandra Dagani ha attivato sulla pagina Facebook dell’ente un servizio molto utile per i genitori. E insieme ai tutorial è stato pubblicato il nuovo Inbook “Il Coronavirus spiegato ai bambini”, creato dalla associazione La Matita Parlante, che da tempo collabora con la biblioteca monticellese per la realizzazione di contenuti in Caa (Comunicazione aumentativa alternativa) destinati ai piccoli con difficoltà di lettura e comprensione. “Sempre bravissimi, ricordiamo che hanno svolto, nei mesi scorsi presso la nostra biblioteca, attività di sportello e supporto a tutti coloro che utilizzano o desiderano utilizzare la Caa” ricordano dal Comune. Il link per scaricare il contenuto digitale è:

https://www.lamatitaparlante.it/il-coronavirus-spiegato-ai-bambini/