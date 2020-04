Coronavirus, da Arco Onlus mille mascherine per la casa di riposo Mazza

PIZZIGHETTONE (8 aprile 2020) - Arco Onlus ha donato mille mascherine protettive alla casa di riposo Fondazione Mazza: “Un gesto concreto e profondamente solidale - ringrazia l’istituto - che sostiene l’impegno della nostra Fondazione nella tutela di ospiti e personale di fronte a questa grave emergenza”.

Nel frattempo il sindaco Luca Moggi ha ricevuto le prime 1.500 mascherine di Regione Lombardia: “Sono mascherine di tipo chirurgico adatte per chiunque ne fosse sprovvisto e si debba recare in un luogo pubblico per comprovata necessità o esigenza lavorativa. Il numero di questa prima fornitura non ci consente di distribuirle ad ogni cittadino, per questo abbiamo pensato di dislocarle sul territorio per metterle a disposizione di quanti fossero costretti a muoversi per le esigenze primarie. Seguendo le direttive regionali, onde evitare assembramenti (oltre che vietati, poco auspicabili) abbiamo pensato ad una macro distribuzione in alcuni punti strategici e nei principali negozi che vendono alimentari o beni di prima necessità (al momento escluse le medie strutture di vendita)”. Le farmacie, invece, ne riceveranno gratuitamente in settimana un’ulteriore fornitura specifica da parte di Regione Lombardia.

Parallelamente a queste valutazioni, il Comune di Pizzighettone riserverà una quota di mascherine per i soggetti più fragili, al fine di tutelare la salute dei soggetti più sensibili e svantaggiati, attraverso la rete di sostegno e assistenza già attivata per la spesa a domicilio e gestita con l’aiuto di volontari, a cui va un plauso importante da parte di tutti. “Affideremo l'incarico della distribuzione agli agenti della polizia locale - annuncia il sindaco -, confidando nella partecipazione attiva dei negozianti e dei commercianti. Oltre alla loro, ci affidiamo anche alla collaborazione dei cittadini e li invitiamo a richiedere la mascherina solo se ne sono sprovvisti. In modo da lasciare responsabilmente la possibilità di prenderla a chi non ne dispone”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO