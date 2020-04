Monticelli, completati i lavori al campanile di San Lorenzo

MONTICELLI (8 aprile 2020) - I volontari di protezione civile hanno ultimato i lavori al campanile di San Lorenzo Martire (pulizia, restauro luce dell’orologio, reti antipiccioni) che si aggiungono alle luci tricolore e all’inno suonato con le campane, grazie anche alla collaborazione del maestro Giuliano Cerioli e di Angelo Boschi. Inoltre è stato realizzato l’impianto audio che permetterà di trasmettere le messe pasquali via web: giovedì alle 21, venerdì alle 18, sabato alle 21 e domenica alle 10.30. La celebrazione di don Stefano Bianchi sarà sui canali Facebook e YouTube “Oratorio Monticelli d’Ongina”. L’assessore Daniele Migliorati commenta: “Un pensiero anche a tutti gli altri volontari che permettono di avere la spesa e i medicinali a casa, perché il loro ruolo è importante per un sistema che funziona: noi siamo una piccola parte del sistema, ma facciamo quello che possiamo con il cuore. Un ringraziamento anche a tutti gli altri attori in campo come gli operatori del servizio sociale, i dipendenti comunali, gli operai comunali, la Pubblica Assistenza, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il personale sanitario”.