Coronavirus, «I miei giorni in prima linea sotto la tenda fra i malati»

CREMONA (8 aprile 2020) - I suoi occhi verde acqua spuntano sopra la mascherina che le nasconde la bocca e il naso. Scintillano dentro la visiera trasparente del casco protettivo. Le mani, infilate in un paio di guanti di plastica azzurra, stringono un taccuino dalla copertina variopinta con una chiusura ad elastico, sulla quale si leggono distintamente due parole: «Jesus love». L’amore di Gesù. Proprio quello che l’ha spinta qui, a Cremona, ad offrire la sua esperienza di assistente medico nel cuore dell’emergenza Coronavirus. A migliaia di chilometri da casa. Lei è Stephanie Morales, uno degli angeli della Ong americana Samaritan’s Purse, che opera nell’ospedale da campo allestito a tempo di record ai piedi del Maggiore. In un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell’organizzazione umanitaria cristiana evangelica, Stephanie racconta i suoi giorni in prima linea sotto quelle tende bianche in cui si combatte per la vita. «Perché sono venuta a Cremona? Perché mi ha chiamato Gesù. Ma il primo impatto è stato durissimo»

