La primavera di Vittoria, Covid sconfitto

CASTELLEONE (8 aprile 2020) - Ventotto giorni di febbre, trentacinque da positiva al Covid-19. Un incubo lungo cinque settimane, che Vittoria Maggi ha affrontato e vissuto col coraggio e le insicurezze dei suoi 19 anni. Solo dopo il quarto tampone le si è spalancata davanti agli occhi l’alba di una nuova primavera. Poteva comunicare semplicemente la notizia, limitandosi a gridare al mondo quanto fosse felice e sollevata, e invece no: la più giovane castelleonese ad aver contratto il Coronavirus ha scelto di condividere pubblicamente le proprie angosce per invitare i suoi coetanei, e in generale tutti i ragazzi, a non sottovalutare il nemico invisibile. «Invito tutti i ragazzi della mia età, o più giovani, a non sottovalutare questa situazione e a stare in casa: perché quando sarete costretti a stare chiusi in una stanza 24 ore al giorno, a guardare il sole da una finestra, a sentire i vostri genitori per telefono nonostante siano nella camera a fianco, a indossare mascherina e guanti ogni volta che uscite dalla vostra stanza, a disinfettare ogni singola cosa che toccate, ecco solo allora penserete bene a quanto sarebbe stato importante non uscire».





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO