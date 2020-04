Coronavirus, la strage degli anziani

CREMONA (8 aprile 2020) - Esistono primati che nessuno vorrebbe detenere. Ad esempio guidare la graduatoria regionale tra i centri in cui è stata registrata la mortalità più alta tra la popolazione anziana: statistica in cui svetta un comune cremonese, Casalmorano. In termini percentuali, in nessun altro luogo della Lombardia le vittime tra gli ultra sessantacinquenni sono state così tante, nemmeno a Nembro, Zogno e Alzano Lombardo, epicentro di un focolaio di Coronavirus, dove a lungo si è discusso dell’opportunità di istituire la zona rossa.

Stando al report pubblicato su Il Sole 24 ore, tra il 24 febbraio e il 21 marzo la località in cui si è raggiunto il picco più elevato di decessi è stato Casalmorano (1.622 abitanti), dove delle 422 persone con più di 65 anni ne sono decedute ben 27, ovvero il 6,4 per cento del totale. Se raffrontato con la media degli ultimi cinque anni, il dato racconta che le morti sono decuplicate. Sempre nel Cremonese, una trentina di chilometri più a sud, numeri di poco inferiori ma comunque impressionati li ha fatti segnare Stagno Lombardo, terzo assoluto (dopo Nembro) nella graduatoria regionale: stessa provincia, stesse dimensioni e quasi lo stesso rapporto: 373 anziani e 16 decessi con un tasso di mortalità nel 4,2 per cento (1,9 la media dei cinque anni precedenti).



Nella più triste delle top ten, la provincia di Cremona è rappresentata anche da un altro centro: Casalbuttano, decimo, con 32 vittime su 1.083 anziani. Sia Casalmorano che Stagno, e così pure Casalbuttano, hanno sofferto l’avanzata del Covid-19 nelle rispettive case di riposo, dove i decessi (non tutti riconducibili direttamente al virus ma quasi) nelle prime settimane della pandemia si sono contavano non in unità ma in decine. Scorrendo la statistica dei comuni cremonesi con la mortalità maggiore, dal quarto al nono posto figurano solo centri in cui è presente una struttura socio-assistenziale, ovvero Cingia de’ Botti, Acquanegra, Annicco, Piadena-Drizzona, Romanengo e Pizzighettone, mentre il primo paese inserito in graduatoria che non ha una Rsa attiva nel proprio territorio è Madignano, decimo con 9 morti su 562 anziani.

Pressoché identico l’andamento di Castelleone e Soresina, rispettivamente decimi e undicesimi della provincia, con 34 decessi su 2.142 e 22 su 2.137 (1,59 e 1,54 per cento). Inferiori i tassi di mortalità registrati nei centri maggiori: Crema si è fermata all’1,18, Casalmaggiore non è andato oltre lo 0,97 mentre Cremona si è attestata a quota 0,82.



Info Data ha eseguito anche una seconda indagine statistica sulla lombardia, raffrontando i decessi avvenuti tra il 24 febbraio e il 21 marzo 2020 con la media di quelli registrati nello stesso periodo nei cinque anni precedenti. Anche in questo caso il comune cremonese con la percentuale più alta è Casalmorano, che però non guida più la graduatoria regionale (capeggiata da Breme) ma occupa solo il decimo posto con decessi decuplicati.

