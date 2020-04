Coronavirus: iniziata la distribuzione dei buoni spesa, sono 1218 le domande valide

CREMONA (7 aprile 2020) - Concluse le operazioni di verifica e controllo sono 1.218 le domande di nuclei familiari in possesso dei requisiti risultati assegnatari di buoni spesa sino ad esaurimento dei 385.000 euro attribuiti al Comune di Cremona.

Sono 792 invece le domande escluse in quanto non valide (ad esempio per mancanza di residenza, oppure perché la stessa domanda è stata presentata da più componenti del medesimo nucleo).

Le altre famiglie che hanno fatto domanda ma non hanno i requisiti richiesti e che versano in considerazioni di fragilità saranno aiutate con fondi del Comune.

I buoni spesa possono essere utilizzati nei negozi di vicinato e/o supermercati che hanno risposto all'apposito avviso del Comune.

[LEGGI QUI L'ELENCO]

Gli operatori dei Servizi Sociali hanno già iniziato a contattare gli aventi diritto invitandoli a ritirare i buoni spesa in varie postazioni in modo da non creare assembramenti.

La distribuzione dei buoni spesa, insieme alla mascherine, è iniziata oggi pomeriggio e avviene con il supporto della Protezione Civile, della Polizia Locale e dei volontari di CremonAiuta.

Da segnalare infine che nei giorni scorsi l'Amministrazione Comunale ha aperto presso la Banca Popolare di Milano un conto corrente dedicato a CremonAiuta in modo da contribure a sostenere le persone in difficoltà. Le coordinate bancarie di questo conto corrente sono le seguenti: IT32 E 05034 11401 000000191919.

Si ricorda che le donazioni sono detraibili ai sensi dell'art. 66 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO