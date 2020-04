A San Daniele Po un uovo di Pasqua in regalo ai bambini

SAN DANIELE PO (7 aprile 2020) - Un avviso speciale, dal tono istituzionale, come fosse un'ordinanza. Il sindaco di San Daniele Po, Davide Persico, avvisa tutti i bambini del paese, dalla materna alle medie di farsi trovare a casa tra giovedì e sabato per ricevere a domicilio un volontario del Comune che consegnerà come dono un uovo di Pasqua. "Si comunica inoltre che è fatto d'obbligo aprire l'uovo solo domenica mattina, con modalità creative. Attendiamo la consegna e poi le vostre foto. Rendiamo questa Pasqua memorabile".

