Incastrato nell'auto finita nel fosso: salvato da carabiniere fuori servizio

CREMONA (7 aprile 2020) - Finisce fuori strada con la propria auto in via Giuseppina e rimane incastrato nell'abitacolo della vettura terminata in un fosso. E' successo ieri mattina attorno alle 7.20 e determinante è stato l'intervento di un carabiniere della Compagnia di Cremona; il militare, mentre si recava al lavoro, notava infatti l'autovettura Volkswagen Golf ribaltata all’interno di un fosso laterale della carreggiata. Il carabiniere si fermava per accertare se vi fossero persone all’interno dell’auto e, dopo aver sentito provenire delle grida dall’abitacolo e notando che lo stesso si stava saturando del fumo proveniente dal vano motore, cercava vanamente di aprire le portiere del veicolo per estrarre la persona all’interno, ma queste risultavano bloccate a causa del ribaltamento. A questo punto il militare provvedeva ad aprire parzialmente una portiera facendo defluire all’esterno il fumo e nel contempo attivava telefonicamente i soccorsi attraverso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cremona. Nell’attesa, il carabiniere rassicurava la vittima dell’incidente, un 42enne, nato a Codogno ma residente a Sospiro, che essendo cosciente rispondeva riferendo di essere incastrato e di avvertire un forte dolore alla gamba. Sul posto intervenivano personale del 118 e i vigili del Fuoco di Cremona che riuscivano ad aprire il vano posteriore dell’autovettura per permettere ai sanitari di eseguire le prime cure. La vittima, che non versa in pericolo di vita, veniva trasportata presso l’ospedale di Casalmaggiore per le cure del caso.

