Coronavirus, il triste record detenuto da Casalmorano

CASALMORANO (7 aprile 2020) - Il valore di mortalità più alto in Lombardia in merito all'emergenza Coronavirus, è stato registrato a Casalmorano, comune della provincia di Cremona di poco più di 1.500 abitanti, di cui 422 con 66 anni o più. Ebbene, di questi ne sono deceduti in meno di un mese ben 27, il 6,4% del totale. La media degli ultimi cinque anni è stata di un decimo. Una trentina di chilometri più a sud si trova Stagno Lombardo: stessa provincia, stesse dimensioni e quasi lo stesso rapporto: 373 anziani e 16 decessi nel 2020 contro una media di soli 1,9 nei cinque anni precedenti.

