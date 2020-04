Coronavirus: buoni spesa, sono oltre 2300 le domande pervenute

CREMONA (6 aprile 2020) - Si è concluso oggi l'inserimento nell'apposito sistema informatico delle oltre 2.300 domande pervenute per i buoni spesa da erogare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici legati all’emergenza in corso e di quelli in stato di bisogno per le necessità più urgenti ed essenziali.

Sono in corso i controlli rispetto ai richiedenti attraverso verifiche anagrafiche, la banca dati dei Servizi Sociali e dell'Agenzia Informagiovani.

Le persone che hanno diritto a riceverli saranno contattate telefonicamente per fissare appuntamenti cadenzati in modo da non creare assembramenti.

La distribuzione da parte dei Servizi Sociali con il supporto della Protezione Civile, della Polizia Locale e dei volontari di CremonAiuta è prevista a partire da domani pomeriggio, martedì 7 aprile, e dovrebbe concludersi entro sabato.

I buoni potranno essere utilizzati nei negozi di vicinato e/o supermercati della città che hanno risposto all'avviso del Comune pubblicato nei giorni scorsi.

