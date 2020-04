Coronavirus, Fra’ Giorgio: «Tanti bussano alla porta. La chiesa? Aperta»

CREMONA (7 aprile 2020) - Da sempre punto di riferimento per tanti cremonesi e, in particolare, per persone e famiglie bisognose di aiuto, il convento dei frati Cappuccini di via Brescia si adegua all’emergenza, ma non cessa l’attività di assistenza morale e fisica, come conferma il padre superiore, fra Giorgio, che guida la comunità francescana.

Fra Giorgio, come state?

«Bene, siamo in otto frati, per ora stiamo tutti bene».

In che modo portate avanti la vostra attività?

«Stiamo cercando di rispondere alle necessità delle persone che suonano alla porta. Abbiamo sospeso la distribuzione degli indumenti, perché era affidata a volontari, che in questo ultimo mese sono restati nelle loro case. Prosegue invece la distribuzione alimentare».

Come avviene?

«Il pranzo continua ad essere garantito dai volontari della S. Vincenzo presso i locali della Caritas. La sera presso la portineria del convento distribuiamo, a chi chiede, panini e ciò che si può».

Come è cambiata in queste settimane la richiesta di aiuti?

«È sensibilmente aumentata. Alcune persone non le vediamo più, perché probabilmente venivano da lontano e dunque faticano a spostarsi. Ma ne sono arrivate altre per la prima volta. Inoltre, continuiamo ad aiutare circa 50 famiglie con alimenti. In questi giorni chi non riesce a venire in via Brescia viene aiutato a domicilio».

Ma la chiesa è aperta?

«Sì, per la preghiera personale e per poter ricevere il sacramento di riconciliazione. Chiediamo a chi entra di attenersi ai principi di sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO