Coronavirus, il prefetto Gagliardi: tolleranza zero su spostamenti

CREMONA (6 aprile 2020) - Ci sarà una stretta sui controlli per evitare spostamenti ingiustificati e diffusione del contagio in provincia di Cremona, tra le più colpite dal coronavirus. Questo l’indirizzo dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza che si è tenuta stamattina in videoconferenza sotto la direzione del prefetto, Vito Danilo Gagliardi. Il Prefetto della Provincia di Cremona - viene spiegato in una nota - non ha usato mezzi termini per affermare una linea improntata alla tolleranza zero in questo momento così delicato per la lotta al virus che sta impegnando il nostro paese già da diverse settimane e la nostra provincia anche da prima e più duramente. «Bisogna combattere il rischio che comportamenti avventati, dettati dalla stanchezza e dall’insofferenza, o semplicemente dalla superficialità, facciano nuovamente precipitare la situazione e compromettano i risultati delle ultime settimane», ha sottolineato. L’allarme è per il week-end di Pasqua: controlli più serrati, più rigorosi, più frequenti, ed organizzati in modo coordinato ed incrociato. Lo scopo è evitare il più possibile esodi, gite fuori porta, ricongiungimenti familiari improvvisi, trasferimenti non giustificati nelle seconde case. La Polizia Stradale conferma come già nell’ultimo fine settimana si sia potuto registrare un certo aumento di spostamenti non giustificati, puntualmente fatto oggetto di contestazioni. A rapporto dal prefetto Vito Danilo Gagliardi in collegamento internet per il punto della situazione le autorità civili e i responsabili delle Forze dell'ordine.

