Coronavirus, Monticelli: addio a monsignor Bolzoni

MONTICELLI D'ONGINA (6 aprile 2020) - Lutto nella Bassa Piacentina per la morte di monsignor Stefano Bolzoni, 80 anni, monticellese, parroco di Busseto dal 1970: se ne è andato stamattina in ospedale a Parma, dove era ricoverato a causa del Coronavirus. Nella diocesi di Fidenza ha rivestito numerosi incarichi: è stato vice rettore del seminario, economo, curato a Fidenza, insegnante di religione, di matematica, scienze e canto. È stato inoltre amministratore parrocchiale a Polesine, Vidalenzo e presidente della Fondazione San Donnino. Attualmente oltre alla parrocchia di Busseto guidava quelle di Samboseto, Roncole Verdi, Semoriva e Madonna Prati. Non ha mai dimenticato il paese d’origine, Monticelli.

