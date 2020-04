Coronavirus, in via Massarotti controlli della Polizia locale

CREMONA (6 aprile 2020) - La battaglia contro la diffusione del contagio da Coronavirus è ad un punto decisivo, e adesso più che mai bisogna continuare a limitare gli spostamenti solo a quelli realmente necessari. I controlli per la verifica del rispetto delle regole predisposte dai decreti governativi sono sempre più diffusi, sia in città che fuori. Anche la Polizia locale di Cremona è impegnata nelle verifiche, in particolare sulla viabilità ordinaria urbana, come nel caso di questa mattina in via Massarotti dove due pattuglie hanno fermato e controllato parecchi automobilisti.

