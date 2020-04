Coronavirus, nuovi interventi dei carabinieri in aiuto alla popolazione

CREMONA (6 aprile 2020) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Cremona, grazie alla capillare presenza delle stazioni presenti sul territorio, oltre ai tradizionali compiti d’istituto, durante l’attuale emergenza sanitaria, si sono prodigati in favore della popolazione collaborando con le associazioni di volontariato e le altre istituzioni locali nel trasporto e distribuzione di prodotti alimentari. In molti comuni, inoltre, i Carabinieri stanno consegnando a domicilio farmaci o beni di prima necessità ad anziani e a persone che per problemi di salute non possono uscire dalle proprie abitazioni.

Proprio durante uno dei servizi “porta a porta” effettuato per costatare lo stato di bisogno di anziani e fasce deboli della popolazione che i carabinieri della Stazione di Vescovato apprendevano che un bambino di 11 anni aveva urgenza e bisogno di un personal computer per proseguire l’attività scolastica che viene effettuata on line a causa del “Covid-19”. I Carabinieri tramite il titolare di un negozio di informatica di Cremona, che dava la sua disponibilità ad offrire un personal computer, usato ma in ottime condizioni, ne procuravano uno regalandolo al bambino.

Tra le tante iniziative in tutta la provincia si segnala anche l’avvenuta consegna da parte dei Carabinieri di 10 uova pasquali confezionate con i simboli istituzionali per la distribuzione interna al personale dell’arma, ai membri dell’associazione “Cremonasoccorso”. Il gesto simbolico è determinato dalla volontà di attestare la vicinanza dell’”Arma dei Carabinieri” all’instancabile e rischiosa attività che i soccorritori svolgono per la pandemia in atto.

