Coronavirus, Signoroni: 'Le prime mascherine sono arrivate, saranno distribuite ai sindaci'

CREMONA (5 aprile 2020) - Stasera è stata ritirata in Regione dalla Protezione Civile di Cremona una prima fornitura di mascherine, che dovranno esser poi distribuite presso i Comuni. Lo ha comunicato la Provincia di Cremona.

“In tarda serata la Protezione civile ha ritirato una prima fornitura di mascherine che, attraverso i nostri volontari, saranno distribuite ai sindaci dal 6 aprile. Sarà poi compito di ogni Comune distribuirle ai propri cittadini nei giorni seguenti, secondo le modalità che, in seguito, saranno rese note da ciascun sindaco a livello locale. Questo per dare seguito a quanto annunciato dalla stessa Regione nei giorni scorsi ed in correlazione all'obbligo della recente direttiva regionale di indossare le stesse mascherine” ha commentato il presidente della Provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni.

La nota della Provincia sembra chiudere la polemica che si era innescata nel pomeriggio tra il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, e Regione Lombardia. Il primo cittadino aveva affermato di non sapere nulla delle modalità di distribuzione di 126 mila mascherine da parte della Regione. A Galimberti aveva subito replicato l'assessore regionale, Pietro Foroni, assicurando che le protezione erano già arrivate a Cremona e che domani sarebbe iniziata la distribuzione da parte della Colonna mobile provinciale.

